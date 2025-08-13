На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист спас собаку, застрявшую на водопаде в Сочи

В Сочи мужчина спас собаку с водопада и попал на видео
true
true
true

В Краснодарском крае молодой человек помог собаке, которая почти на сутки застряла у водопада Солох-Аул. Видео спасения публикует Telegram-канал «Лабинск онлайн».

Животное застряло на мокрых камнях и почти сутки просидело без еды. На помощь псу пришел турист. Молодой человек смог перебраться через мокрые валуны, спуститься к собаке и вытащить ее в безопасное место.

До этого в Уфе спасатели сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку. Школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидица инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы. Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее котят в переноске выбросили вместе с мусором в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами