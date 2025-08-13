Турист спас собаку, застрявшую на водопаде в Сочи

В Сочи мужчина спас собаку с водопада и попал на видео

В Краснодарском крае молодой человек помог собаке, которая почти на сутки застряла у водопада Солох-Аул. Видео спасения публикует Telegram-канал «Лабинск онлайн».

Животное застряло на мокрых камнях и почти сутки просидело без еды. На помощь псу пришел турист. Молодой человек смог перебраться через мокрые валуны, спуститься к собаке и вытащить ее в безопасное место.

До этого в Уфе спасатели сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку. Школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидица инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы. Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

