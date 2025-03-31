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Годовалый мальчик не выжил, подхватив в аквапарке пожирающую мозг амебу

DM: в США ребенок заразился пожирающей мозг амебой и не выжил
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Depositphotos

В США годовалый ребенок попал в больницу после посещения аквапарка. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Арканзас. Мальчик играл на площадке с фонтанами и чувствовал себя нормально, но позже ему стало плохо. Родители заметили, что у сына поднялась температура, он не ел и практически не двигался.

«Его поведение говорило о том, что он находится в спутанном, измененном состоянии сознания», – сообщается в публикации.

Медики поместили пациента в отделение интенсивной терапии. Во время исследований выяснилось, что мальчик заразился бактерией Naegleria fowleri, которую также называют «поедающей мозг амебой».

Бактерия, как правило, вызывает инфекцию мозга. По статистике издания, в период с 1962 по 2023 годы в США всего заразились 164 человека, только четыре из них выжили.
Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

После инцидента аквапарк проверили. Выяснилось, что около месяца в помещении не работало устройство, добавляющее в воду хлор, который уничтожает Naegleria fowleri.

Ранее женщина из США ослепла из-за контактных линз, которые носила в бассейне.

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