Россиянка избила парикмахера феном из-за неудачной стрижки

Жительница Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела за избиение парикмахера и погром в салоне. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 46-летняя сотрудница салона красоты. Женщина сообщила, что на нее напала бывшая клиентка. По словам потерпевшей, нападавшая несколько месяцев предъявляла претензии к качеству ее работы.

В один из дней женщина пришла в салон, избила парикмахера феном и устроила погром, разбросав инструменты, горшки с цветами и предметы декора.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Объяснить сотрудникам полиции свои действия она не смогла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, фигурантке может грозить до трех лет лишения свободы.

