Цифровые сервисы назвали главным драйвером развития регионов России

Центр «Платформа»: цифровые сервисы улучшили жизнь 68% жителей малых городов
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году цифровые сервисы выступают главным инструментом предоставления жителям доступа к медицине, образованию, бизнесу и комфорту наравне с мегаполисами и способствуют сокращению оттока населения. На это указывают результаты исследования Центра социального проектирования «Платформа».

В исследовании отмечается, что социальная дистанция между малыми и крупными городами постепенно сокращается, в том числе за счет цифровых сервисов. По данным социологов, 68% жителей малых городов отмечают рост комфорта жизни благодаря цифровым сервисам.

Одним из лидеров цифровой трансформации регионов, как следует из исследования, выступает Сбер. Cервисы компании охватывают сотни малых и средних городов страны, сокращая «потребительскую дистанцию» с мегаполисами.

В частности, благодаря цифровым сервисам Сбера жителям малых городов доступны оплата ЖКХ, телемедицина, обучение ИТ-профессиям и биометрическая оплата. Уточняется, что более 5,5 млн пользователей раздела «Дом» в Сбербанк Онлайн оплачивают счета и передают показания счетчиков без визита в офис.

Кроме того, цифровые сервисы банка, как отмечается, способствуют развитию и масштабированию бизнеса в регионах и стимулируют экономику субъектов — в частности, внедрение систем аналитики на предприятиях.

Также в исследовании отмечено, что экосистемы Сбер и Яндекс оказывают значительное влияние на комфорт и динамику жизни в регионах, а Ozon, РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и X5 открывают жителям доступ к рынку страны рынок и формируют единые стандарты потребления.

Согласно прогнозам, тренд на отъезд жителей малых городов в более крупные населенные пункты сохранится, но цифровизация способна снизить его темпы.

