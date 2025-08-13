На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победитель «Лидеров России» помог запустить первого вузовского нейропомощника

Президентская академия представила AI-бот «Академий» для абитуриентов
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В Президентской академии разработан первый в России вузовский нейропомощник на базе генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей».

Новый AI-бот, получивший имя «Академий», будет отвечать на вопросы абитуриентов и их родителей. Проект реализован кросс-функциональной командой академии под руководством проректора по ИТ и цифровизации Павла Клепинина, победителя конкурса управленцев «Лидеры России».

Бот обучен на данных приемной кампании вуза и способен объяснять правила приема, помогать с подачей документов, рассказывать о программах обучения и давать персональные рекомендации для поступающих в бакалавриат и специалитет.

«Наш «Академий» – действительно интеллектуальный бот. Он генерирует ответы, а не использует базу шаблонов, анализирует контекст из 40 тыс. источников, учится на новых запросах, даже на неожиданных. Например, у него спрашивали, как обойти проверку на плагиат. В день «Академию» поступает более 500 вопросов, он отвечает на них в любое время суток», — рассказал Клепинин.

Архитектура нейропомощника разработана Исследовательским центром искусственного интеллекта Президентской академии на основе больших языковых моделей (LLM) с открытым кодом. Бот создан в формате микросервиса, что позволяет встраивать его в любую инфраструктуру.

Руководитель центра Сергей Боловцов отметил, что бот отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Кроме того, разработчики предусмотрели процесс регулярного дообучения системы с учетом вопросов абитуриентов и их реакций на ответы.

В свою очередь, Клепинин выразил надежду, что к концу приемной кампании 2025 года команда Исследовательского центра искусственного интеллекта совместно с экспертами приемной комиссии и маркетинга доведет «Академия» до уровня сотрудника приемной комиссии.

«Потом у нас будет 9 месяцев для развития бота: прежде всего, в орбиту возьмем другие формы обучения: магистратуру, наши колледжи, лицей и региональные кампусы академии», – добавил он.

