Россиянам рассказали, какую температуру тела можно считать нормальной

Гематолог Бычкова: температура тела может составлять от 35,4 до 37,3 градуса
Depositphotos

Температура тела человека в норме может колебаться в пределах от 35,4 до 37,3 градуса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова, гематолог Светлана Бычкова.

По ее словам, 36,6 градуса — это условная средняя температура тела, выведенная статистическим способом. При этом у большинства людей она может отличаться.

«Температура тела человека определяется его термообменом. Существуют специальные центры в головном мозге, которые этим занимаются. Как вы понимаете, каждый человек индивидуален. А 36,6 — это средняя цифра, которую вывели от 35,4 до 37,3», — пояснила Бычкова.

По ее словам, временное повышение температуры может наступать на фоне внешних условий, например, жары, посещения бани или занятий физической активностью. Эксперт добавила, что снижение уровня ниже нормы часто указывает на проблемы с щитовидной железой.

Врач Владимир Болибок до этого говорил, что расстройства вегетативной нервной системы, нарушение эндокринной работы щитовидной железы или иммунной системы, а также появление очагов хронического воспаления и болезней желудочно-кишечного тракта могут приводить к повышению температуры тела выше отметки в 37 градусов.

Ранее россиянам рассказали, как перепады температур из-за кондиционеров влияют на сосуды.

