В Кемерово отец избивал и выгонял зимой на улицу несовершеннолетнего сына

В Кузбассе отец, истязавший сына, получил условный срок
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Кемеровской области получил 3,5 года условно за истязание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый почти год истязал несовершеннолетнего сына. Мужчина избивал мальчика и выгонял его из дома без верхней одежды на неотапливаемую веранду.

О происходящем в семье узнала бабушка пострадавшего и обратилась в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого в истязании было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее на Камчатке опекун морила голодом больного ребенка.

