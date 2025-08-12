На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе набирает популярность новая тенденция с продажей билетов на свадьбу незнакомцам

Европейцы начали продавать билеты на свадьбы незнакомцам, чтобы покрыть расходы
true
true
true
close
stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

В Европе становится популярной новая свадебная тенденция, когда пары продают билеты совершенно незнакомым людям, чтобы помочь покрыть растущие расходы на торжественное мероприятие. Об этом пишет Oddity Central.

Продавать приглашения на свадьбу придумала основательница французской компании Invitin Катя Лекарски. Она сдавала свой дом во Франции для гостей свадебного торжества, а её дочь поинтересовалась, почему они сами не приглашены. Тогда она решила, что посещение свадьбы может быть популярной услугой, которая помогла молодоженам покрыть часть расходов на организацию свадьбы и заработать себе на комиссионных.

Теперь на платформе Invitin есть несколько пар, готовых продавать билеты на свои свадьбы, и множество людей, готовых заплатить за посещение. Цены на билеты варьируются от 150 до 400 евро за гостя.

Некоторые пары продают приглашения ради веселья. Так, 48-летняя Дженнифер и ее 50-летний муж Пауло планируют пригласить на свою свадьбу в загородном поместье в часе езды от Парижа около 100 родственников и друзей. Они также решили, что было бы интересно пригласить несколько незнакомцев.

«Я подумала: «Ого, это нечто» — пригласить на свадьбу незнакомых людей. Дело не только в деньгах... Мы также решили, что это может быть весело, а мы — общительные люди, готовые делиться чем-то», — говорит Дженнифер.

Пары могут отфильтровать незнакомцев в приложении Invitin и выбрать, кого принять.

Франция — не единственная страна, где модель платных свадеб набирает популярность. В Италии компания просит с клиентов до €5 тыс. за посещение традиционных свадеб. Состоятельные туристы и иностранные путешественники могут посетить мероприятие, познакомиться с традициями и лично поучаствовать в ритуалах и произнесении клятв.

Ранее пара отменила свадьбу после странного поступка отца жениха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами