В Европе набирает популярность новая тенденция с продажей билетов на свадьбу незнакомцам

В Европе становится популярной новая свадебная тенденция, когда пары продают билеты совершенно незнакомым людям, чтобы помочь покрыть растущие расходы на торжественное мероприятие. Об этом пишет Oddity Central.

Продавать приглашения на свадьбу придумала основательница французской компании Invitin Катя Лекарски. Она сдавала свой дом во Франции для гостей свадебного торжества, а её дочь поинтересовалась, почему они сами не приглашены. Тогда она решила, что посещение свадьбы может быть популярной услугой, которая помогла молодоженам покрыть часть расходов на организацию свадьбы и заработать себе на комиссионных.

Теперь на платформе Invitin есть несколько пар, готовых продавать билеты на свои свадьбы, и множество людей, готовых заплатить за посещение. Цены на билеты варьируются от 150 до 400 евро за гостя.

Некоторые пары продают приглашения ради веселья. Так, 48-летняя Дженнифер и ее 50-летний муж Пауло планируют пригласить на свою свадьбу в загородном поместье в часе езды от Парижа около 100 родственников и друзей. Они также решили, что было бы интересно пригласить несколько незнакомцев.

«Я подумала: «Ого, это нечто» — пригласить на свадьбу незнакомых людей. Дело не только в деньгах... Мы также решили, что это может быть весело, а мы — общительные люди, готовые делиться чем-то», — говорит Дженнифер.

Пары могут отфильтровать незнакомцев в приложении Invitin и выбрать, кого принять.

Франция — не единственная страна, где модель платных свадеб набирает популярность. В Италии компания просит с клиентов до €5 тыс. за посещение традиционных свадеб. Состоятельные туристы и иностранные путешественники могут посетить мероприятие, познакомиться с традициями и лично поучаствовать в ритуалах и произнесении клятв.

