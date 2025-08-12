Мужчина выстрелил в жену и сам привез ее в больницу, заехав по пути за пивом

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американец выстрелил в жену и привез ее в больницу, заехав по дороге за пивом
Shutterstock/FOTODOM

Декарло Питчфорд из штата Теннесси оказался за решеткой после того, как, по версии следствия, во время ссоры выстрелил в свою жену, а затем сам привез в ее больницу, по пути заехав в магазин за пивом, пишет New York Post.

По данным прокуратуры округа, между супругами возник конфликт, и женщина решила уйти из дома. Мужчина, как утверждается, попытался помешать ей, а затем во время перепалки достал пистолет и выстрелил в живот супруге.

После этого мужчина погрузил раненую супругу в свой Dodge Ram и повез в больницу. Однако, по версии полиции, по дороге он сделал остановку, чтобы купить пива. Офицеры, приехавшие по вызову о стрельбе, обнаружили дом пустым, но вскоре узнали, что пострадавшая находится в ближайшем медицинском учреждении. Женщина в больнице заявила, что стрельба была преднамеренной, несмотря на слова мужа о «случайном выстреле».

В ходе допроса Питчфорд признался, что владеет пистолетом, хотя по закону ему запрещено иметь оружие из-за судимости. Он также заявил, что оружие якобы заклинило и выстрел произошел во время попытки его почистить.

Ранее в США мужчина выстрелил в невестку, узнав, что она хочет развестись с его сыном.

