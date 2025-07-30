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Мужчина выстрелил в невестку, узнав, что она хочет развестись с его сыном

Daily Mail: в США мужчина выстрелил в невестку, узнав об ее разводе с сыном
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Schaumburg Police Department

В США мужчина выстрелил в невестку, узнав, что она хочет развестись с его сыном, пишет Daily Mail.

По данным полиции, когда 76-летний Роланд Шмидт узнал, что невестка Кристина Мойер хочет развестись с его сыном, проследовал за ней к автомобилю и выстрелил ей в голову. Женщина была срочно госпитализирована, но медики не смогли помочь пострадавшей. Инцидент произошел на глазах у членов семьи, в том числе свекрови и других родственников.

Сообщается, что Мойер и ее муж, сын Шмидта, были женаты 16 лет и воспитывали двоих детей. Роланд был обезоружен на месте происшествия группой свидетелей. По информации из полицейского отчета, мужчина в течение недели угрожал женщине расправой.

Защита просила учесть возраст и состояние здоровья обвиняемого, однако суд оставил его под стражей до следующего заседания в августе.

Ранее в США пятилетний мальчик случайно выстрелил в своего близнеца из пистолета матери.

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