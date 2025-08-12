В России пройдет конкурс лучших практик школьных библиотек

Российское общество «Знание» и Минпросвещения России открыли прием заявок на конкурс «Самая читающая школа России» и конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», сообщает пресс-служба общества.

В «Знании» отметили, что конкурсы организуют по поручению президента России Владимира Путина в рамках поддержки русского языка и языков народов России.

Как рассказал советник президента России Елена Ямпольская, практически для каждого школьника в России школьная библиотека становится первой.

«Важно, чтобы школьные библиотеки стали для ребят точками притяжения, пространством знаний, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе», — сказала она.

Принять участие в конкурсах смогут школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации начального, основного и среднего общего образования.

По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, школьная библиотека является важным элементом образовательной среды.

«Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы», — сказал он.

В рамках конкурса «Самая читающая школа России» участники проведут очные мероприятия и защитят авторские практики, а в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» проведут внеурочные мероприятия и найдут решения в различных смоделированных ситуациях.

Ранее ВЦИОМ совместно с обществом «Знание» провели исследование, которое показало, что 78% россиян считают библиотеки необходимым инструментом, который не сможет заменить информация в интернете. Всего в опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 14 лет.