На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Telegram заблокирует множество каналов за вымогательство

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство
true
true
true
close
Pavel Durov/Global Look Press

Администрация Telegram на этой неделе заблокирует множество каналов, связанных с доксингом (незаконной публикацией персональных данных) и вымогательством. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

«После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали сотни жалоб на мошенничество. На их основе мы блокируем каналы, где администраторы публиковали клевету, а затем удаляли ее за деньги жертв», — подчеркнул Дуров.

Он уточнил, что у команды есть «неопровержимые доказательства» нарушений.

Также выявлены схемы «блокировок защиты» — платы жертв мошенникам за прекращение травли.

«Не тратьте время на новые каналы. Telegram — не место для доксинга и шантажа», — предупредил Дуров злоумышленников

2 августа сообщалось, что мошенники взломали Telegram-аккаунт первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко.

Ранее мессенджер Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами