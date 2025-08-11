Telegram заблокирует множество каналов за вымогательство

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Администрация Telegram на этой неделе заблокирует множество каналов, связанных с доксингом (незаконной публикацией персональных данных) и вымогательством. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

«После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали сотни жалоб на мошенничество. На их основе мы блокируем каналы, где администраторы публиковали клевету, а затем удаляли ее за деньги жертв», — подчеркнул Дуров.

Он уточнил, что у команды есть «неопровержимые доказательства» нарушений.

Также выявлены схемы «блокировок защиты» — платы жертв мошенникам за прекращение травли.

«Не тратьте время на новые каналы. Telegram — не место для доксинга и шантажа», — предупредил Дуров злоумышленников

2 августа сообщалось, что мошенники взломали Telegram-аккаунт первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко.

Ранее мессенджер Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей.