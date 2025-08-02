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Мошенники взломали Telegram-аккаунт первого замгубернатора Мурманской области

Мошенники взломали Telegram-аккаунт мурманского замгубернатора Демченко
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Единая Россия

Мошенники взломали Telegram-аккаунт первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Об этом сообщил оперштаб региона.

Он предупредил, что злоумышленники могут написать в личные сообщения со взломанного аккаунта и выдавать себя за чиновницу.

Оперштаб призвал пользователей не переходить по сторонним ссылкам и не предоставлять своих личных данных.

В апреле хакеры взломали страницу премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети Х и разместили на странице ложную информацию о готовящихся санкциях Чехии в ответ на пошлины США и атакованных Россией чешских солдатах, размещенных в Прибалтике в составе международных сил возле границы в Калининградской области.

В прошлом году мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что его аккаунт в Telegram-канале взломали. Перед этим в нем появился пост с непристойным содержанием.

Он порекомендовал жителям обращаться к его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» для получения актуальной информации.

Взломщики опубликовали в Telegram-канале Соснина пост с фразой «спешу сообщить, что сегодня я смачно покакал». Позже он исчез, потом появилась публикация о взломе аккаунта.

Ранее хакеры взломали аккаунт Ozon во «ВКонтакте» и рассылали фишинговые письма.

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