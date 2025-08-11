Белорусской блогерше отказали в парижском магазине из-за гражданства

Популярной блогерше Еве Коктыш отказали в обслуживании в люксовом парижском магазине из-за белорусского паспорта. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети TikTok ее приятельница NIKKI SEY.

По словам девушки, они с Евой пришли в магазин бренда Saint Laurent. Коктыш выбрала несколько вещей, но их отказались продавать из-за гражданства покупательницы.

NIKKI SEY утверждает, что товары отказываются продавать не только белорусам, но и путешественникам с российским паспортом.

«Я просто в шоке. В первый раз со мной такое происходит», — говорит Коктыш в видео.

По словам блогерши, раньше она не верила в слухи об отказе в обслуживании гражданам Белоруссии.

В апреле 2022 года журналистка Лаура Джугелия написала, что магазины Chanel в Дубае отказываются продавать вещи гражданам России.

«Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут», — рассказала она историю своей подруги.

