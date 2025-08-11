На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белорусской блогерше отказали в парижском магазине из-за гражданства

Блогерше Еве Коктыш отказались продавать вещи Saint Laurentd в Париже
true
true
true
close
evkasup/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярной блогерше Еве Коктыш отказали в обслуживании в люксовом парижском магазине из-за белорусского паспорта. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети TikTok ее приятельница NIKKI SEY.

По словам девушки, они с Евой пришли в магазин бренда Saint Laurent. Коктыш выбрала несколько вещей, но их отказались продавать из-за гражданства покупательницы.

NIKKI SEY утверждает, что товары отказываются продавать не только белорусам, но и путешественникам с российским паспортом.

«Я просто в шоке. В первый раз со мной такое происходит», — говорит Коктыш в видео.

По словам блогерши, раньше она не верила в слухи об отказе в обслуживании гражданам Белоруссии.

В апреле 2022 года журналистка Лаура Джугелия написала, что магазины Chanel в Дубае отказываются продавать вещи гражданам России.

«Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут», — рассказала она историю своей подруги.

Ранее Macan поджег дорогостоящий автомобиль на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами