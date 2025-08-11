На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина задержали за то, что он пел украинские песни на дне рождения

На Кубани мужчину наказали за исполнение украинских песен на домашнем празднике
В Краснодарском крае наказали мужчину за украинские песни на домашнем празднике, сообщает полиция Кубани.

Житель хутора Бараниковский в Славянском районе отмечал день рождения вместе с родственниками. В какой-то момент гости решили включить плейлист, в котором были украинские песни. 39-летний мужчина тоже исполнял их, и это попало на видео. Затем ролик попал в сеть и привлек внимание правоохранителей.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть. Мы наоборот — за Россию. У всех там братья, родственники, все служат», — извинился задержанный на камеру.

Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Также россиянину грозит наказание за дискредитацию вооруженных сил ВС РФ.

Ранее на Украине в полицию поступила жалоба из-за русских песен на концерте Сердючки.

