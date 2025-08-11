Россиянина задержали за то, что он пел украинские песни на дне рождения

На Кубани мужчину наказали за исполнение украинских песен на домашнем празднике

В Краснодарском крае наказали мужчину за украинские песни на домашнем празднике, сообщает полиция Кубани.

Житель хутора Бараниковский в Славянском районе отмечал день рождения вместе с родственниками. В какой-то момент гости решили включить плейлист, в котором были украинские песни. 39-летний мужчина тоже исполнял их, и это попало на видео. Затем ролик попал в сеть и привлек внимание правоохранителей.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть. Мы наоборот — за Россию. У всех там братья, родственники, все служат», — извинился задержанный на камеру.

Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Также россиянину грозит наказание за дискредитацию вооруженных сил ВС РФ.

