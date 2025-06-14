На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине в полицию поступила жалоба из-за русских песен на концерте Сердючки

Омбудсмен Кремень обратился в полицию из-за русских песен на концерте Сердючки
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил о своем обращении в полицию из-за исполнения русскоязычных песен на концерте Андрея Данилко, также известного как Верка Сердючка. Свое заявление омбудсмен сделал в соцсетях.

По данным телеканала ТСН, концерт певца прошел в пятницу, 13 июня, в одном из отелей Киева, где, по словам очевидцев, звучали песни на русском языке.

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий», – написал языковой омбудсмен.

Следует отметить, что в Киеве с 2023 года действует запрет на публичное исполнение музыкальных произведений на русском языке.

До этого сообщалось, что концерт Данилко в киевском Osocor Residence спровоцировал негодование среди «языковых активистов». Телеведущий Виктор Дяченко, в свою очередь, обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Ранее в Совбезе РФ высказались о значимости русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами