Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщил о своем обращении в полицию из-за исполнения русскоязычных песен на концерте Андрея Данилко, также известного как Верка Сердючка. Свое заявление омбудсмен сделал в соцсетях.

По данным телеканала ТСН, концерт певца прошел в пятницу, 13 июня, в одном из отелей Киева, где, по словам очевидцев, звучали песни на русском языке.

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий», – написал языковой омбудсмен.

Следует отметить, что в Киеве с 2023 года действует запрет на публичное исполнение музыкальных произведений на русском языке.

До этого сообщалось, что концерт Данилко в киевском Osocor Residence спровоцировал негодование среди «языковых активистов». Телеведущий Виктор Дяченко, в свою очередь, обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Ранее в Совбезе РФ высказались о значимости русского языка.