На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пикник Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге объединил искусство и семейный отдых

Пикник Афиши х Сбер собрал более 20 тысяч гостей на Елагином острове
true
true
true
close
Пресс-служба компании «Афиша»

В Санкт-Петербурге завершился Пикник Афиши х Сбер, который прошел на Елагином острове. Мероприятие собрало более 20 артистов и свыше 20 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба «Афиши».

Директор «Афиши» Евгений Сидоров отметил, что фестиваль проходит в Северной столице второй раз и органично вписывается в городской ландшафт.

«Нам удалось искушенной петербургской публике предложить разные сценарии культурного досуга – и на рейв ATL сходить, и увидеть граффити-баттл с топовыми райтерами города, и провести время с детьми за кулинарным мастер-классом. И все это на фоне уникального архитектурного наследия и «чисто питерского» ландшафта – на острове в окружении рек. Такое возможно только здесь», — подчеркнул он.

Музыкальная программа включала выступления как известных исполнителей, так и новых артистов. На сцену выходили Вячеслав Петкун, группа «Танцы минус», реюнион DOPECLVB, ATL, Markul, Mnogoznaal, Cream Soda, «БАЗАР» и «ЛАУД». Также были представлены артисты нового поколения: uncle pecos, Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna, Sky Rae, Cafard, Adette и Adiiila. Зрители смогли послушать душевные сеты Петра Налича, Сироткина, «тима ищет свет» и Rozalia.

При этом организаторы отмечают, что фестиваль вышел за рамки музыкального события. Гости могли освоить навыки татуировки с тату-студией «Хорошие девчата», принять участие в соревнованиях по бадминтону с комьюнити Badminton BB и настольному теннису с Easy ping pong club, а также помедитировать с Yoga laboratory. Для отдыха была организована зона бренда Eburet. Кроме того, гости могли пробовать различный стритфуд и кофе.

Дети получили велком-паки от СберKids и участвовали в развлекательных активностях: строительной площадке от «Брусники», мастер-классах по конструктору от Brick Labs, театральных занятиях от студии «Кактус» и экспериментах с проектами «Вопреки да попереки» и «У-ЧУ». Также юные гости учились готовить с проектом «Дети на кухне».

После завершения основной программы фестиваль продолжился в клубном пространстве bar mirage. Афтепати, организованное совместно с hello blogger (Kokoc Group), стало ночным продолжением дневной программы. Гости танцевали под сеты ZYOMKA, TonySouljah, 4eu3, Sensee и объединения DOPECLVB.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами