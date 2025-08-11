Пикник Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге объединил искусство и семейный отдых

В Санкт-Петербурге завершился Пикник Афиши х Сбер, который прошел на Елагином острове. Мероприятие собрало более 20 артистов и свыше 20 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба «Афиши».

Директор «Афиши» Евгений Сидоров отметил, что фестиваль проходит в Северной столице второй раз и органично вписывается в городской ландшафт.

«Нам удалось искушенной петербургской публике предложить разные сценарии культурного досуга – и на рейв ATL сходить, и увидеть граффити-баттл с топовыми райтерами города, и провести время с детьми за кулинарным мастер-классом. И все это на фоне уникального архитектурного наследия и «чисто питерского» ландшафта – на острове в окружении рек. Такое возможно только здесь», — подчеркнул он.

Музыкальная программа включала выступления как известных исполнителей, так и новых артистов. На сцену выходили Вячеслав Петкун, группа «Танцы минус», реюнион DOPECLVB, ATL, Markul, Mnogoznaal, Cream Soda, «БАЗАР» и «ЛАУД». Также были представлены артисты нового поколения: uncle pecos, Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna, Sky Rae, Cafard, Adette и Adiiila. Зрители смогли послушать душевные сеты Петра Налича, Сироткина, «тима ищет свет» и Rozalia.

При этом организаторы отмечают, что фестиваль вышел за рамки музыкального события. Гости могли освоить навыки татуировки с тату-студией «Хорошие девчата», принять участие в соревнованиях по бадминтону с комьюнити Badminton BB и настольному теннису с Easy ping pong club, а также помедитировать с Yoga laboratory. Для отдыха была организована зона бренда Eburet. Кроме того, гости могли пробовать различный стритфуд и кофе.

Дети получили велком-паки от СберKids и участвовали в развлекательных активностях: строительной площадке от «Брусники», мастер-классах по конструктору от Brick Labs, театральных занятиях от студии «Кактус» и экспериментах с проектами «Вопреки да попереки» и «У-ЧУ». Также юные гости учились готовить с проектом «Дети на кухне».

После завершения основной программы фестиваль продолжился в клубном пространстве bar mirage. Афтепати, организованное совместно с hello blogger (Kokoc Group), стало ночным продолжением дневной программы. Гости танцевали под сеты ZYOMKA, TonySouljah, 4eu3, Sensee и объединения DOPECLVB.