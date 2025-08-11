«Станция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа

Военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», вышла в эфир с кодированным сообщением перед запланированной встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

По данным канала, в 12:32 в эфире прозвучала последовательность из букв и цифр «НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение данных сообщений до сих пор неизвестно. Пользователи соцсетей предполагают, что это либо зашифрованные послания для военных, либо для спецслужб.

Встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России.

