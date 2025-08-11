Эксперт назвал причину отказа Путина и Трампа от встречи в третьих странах

Политолог Маркелов: на переговорах Путина и Трампа посредники не нужны

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп неслучайно отказались проводить встречу в третьих странах, выбрав Аляску. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул, что встреча глав государств должна пройти напрямую — без лишних глаз, ушей и политических посредников, которые могли бы вмешаться в переговоры.

«Любая пауза в разговоре — и кто-то будет шептать Трампу: «Не соглашайтесь», — пояснил Маркелов.

Встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

