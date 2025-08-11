На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 20% застройщиков находятся на грани банкротства

Вице-премьер Хуснуллин: 19% девелоперов рискуют обанкротиться
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В зоне риска банкротства находятся 19% застройщиков. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся — они могут и достроить», — сказал он.

Однако, по словам Хуснуллина, если ситуация с ключевой ставкой продлится еще полгода, а граждане не будут «вкладываться в недвижимость», то доля таких девелоперов может превысить 30%.

Исследование «ЦИАН Аналитики» до этого показало, что средняя площадь сделки на рынке новостроек в июле сократилась на 2%. Наиболее значительное сокращение площади жилья наблюдается в Чебоксарах — на 10%, до 57,5 кв. м. В Кирове этот показатель упал на 9%, до 50,5 кв. м, в Ярославле и Липецке — на 7%, до 51,3 и 53,6 кв. м соответственно.

В июле эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, что у россиян снизился риск недостроев загородных домов и повышения ставки по ипотечному кредиту с льготной до рыночной.

Ранее россиянам объяснили, как сниженная ключевая ставка повлияет на рынок жилья.

