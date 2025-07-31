Россиянам объяснили, как сниженная ключевая ставка повлияет на рынок жилья

Решение Центробанка России снизить ключевую ставку до 18% откроет окно для покупателей недвижимости. Об этом РИАМО рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

По его словам, некоторые банки уже планируют обновить условия по ипотечным программам и снизить ставки по ним на 2 п. п. В отдельных случаях снижение может дойти до уровня ниже 20%, если заемщик внесет первоначальный взнос в размере более 50%. Эксперт отметил, что на фоне этого фиксируется восстановление активности покупателей.

«За последние три месяца средняя ставка по рыночной ипотеке сократилась с 29% до 21%. В ближайшую неделю возможно снижение еще на 1,5–2,5 п. п., что может вернуть на рынок часть клиентов, которые ранее взяли паузу в ожидании более доступных условий финансирования», — рассказал Ахметов.

Он отметил, что на фоне снижения ставки застройщики могут начать предлагать новые ипотечные программы через уменьшение компенсации банкам или за счет более привлекательных условий для покупателей.

Исследование «ЦИАН Аналитики» до этого показало, что средняя площадь сделки на рынке новостроек в июле сократилась на 2%. Наиболее значительное сокращение площади жилья наблюдается в Чебоксарах — на 10%, до 57,5 кв. м. В Кирове этот показатель упал на 9%, до 50,5 кв. м, в Ярославле и Липецке — на 7%, до 51,3 и 53,6 кв. м соответственно.

Ранее сообщалось, что российской пловчихе-чемпионке страшно из-за ипотеки.