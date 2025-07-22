Больше половины россиян сталкиваются с отказом в ипотеке

НБКИ: больше половины заявок на ипотеку в РФ в июне 2025 года получила отказ

Больше половины заявок на ипотеку в РФ в июне 2025 года получили отрицательный вердикт. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, отказано было в удовлетворении 50,6% заявок на получение кредита на приобретение жилья. Это связано с ужесточением правил предоставления кредитов. Теперь банки не одобряют ипотеку клиентам с высокой долговой нагрузкой и более тщательно анализируют их кредитную историю.

Также снижение числа одобренных заявок на ипотеку связывают с отменой комиссий для застройщиков и низкой маржинальностью госпрограмм льготного кредитования.

В первую половину 2025 года объем просрочек россиян по кредитам достиг рекордных 1,5 млрд рублей.

Чаще всего россияне задерживают выплаты по кредитам, выданным им по завышенным ставкам как рискованным заемщикам. Отмечается, что проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, отложенными банками на случай их невозврата. При этом сейчас кредитный портфель банков уже начал улучшаться из-за ограничений на выдачу новых кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой.

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