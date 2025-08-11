На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая астронавт NASA рассказала о странных явлениях в космосе

Экс-астронавт НАСА Скотт заявила о желании встретиться с инопланетянами и НЛО
close
NASA

Бывшая астронавт NASA Николь Скотт, дважды побывавшая на орбите Земли, рассказала в интервью YouTube-каналу LADbible Stories о необычных событиях во время работы на Международной космической станции (МКС) и поделилась мыслями о существовании внеземной жизни.

Скотт летала на МКС в 2009 и 2011 годах и провела на станции в общей сложности 103 дня. По ее словам, ей часто задают вопрос, встречала ли она инопланетян или замечала следы их присутствия. Астронавт призналась, что не видела инопланетян, однако некоторые явления вызывали у нее удивление.

«Я видела метеоры подо мной. Это было очень круто. Но когда я увидела первый, я такая: «О, боже, что это было?» Я бросилась к моим коллегам в других модулях и говорю: «Я только что видела эту штуку, что-то яркое пронеслось внизу!» — вспомнила Скотт.

Члены экипажа объяснили, что это, вероятно, был фрагмент космического мусора, сгоревший в атмосфере.

По словам Скотт, такие явления напоминали ей истории о пришельцах и неопознанных летающих объектах (НЛО). Астронавт призналась, что очень хотела бы встретиться с ними.

До этого экс-сотрудник американских структур национальной безопасности Мэтью Браун раскрыл детали секретной программы Пентагона по изучению НЛО.

По его словам, инопланетные существа находятся на Земле тысячелетиями, а их технологии фиксировались в рамках проекта «Безупречное созвездие». Он отметил, что имел доступ к материалам программы, включая видео с неопознанным дискообразным объектом, который пытался скрыться от наблюдения.

Ранее вице-президент США рассказал о своей одержимости НЛО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами