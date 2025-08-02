Вэнс рассказал о своих планах изучить тему НЛО во время парламентских каникулах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей одержимости темой НЛО, а также рассказал о намерении провести парламентские каникулы в августе, погрузившись ее изучение. Соответствующее заявление он сделал в ходе подкаста Ruthless Podcast.

По словам политика, за первые шесть месяцев пребывания в Белом доме он не смог найти время на то, чтобы разобраться в этом, в связи с высокой занятостью.

«Я одержим всей этой темой НЛО <...> Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года», — заявил Вэнс.

Во время этого эпизода в эфире вице-президент улыбался, из-за чего в западных СМИ стали ставить под сомнение серьезность этого высказывания.

До этого экс-сотрудник американских структур национальной безопасности Мэтью Браун раскрыл детали секретной программы Пентагона по изучению НЛО.

По его словам, инопланетные существа находятся на Земле тысячелетиями, а их технологии фиксировались в рамках проекта «Безупречное созвездие». Он отметил, что имел доступ к материалам программы, включая видео с неопознанным дискообразным объектом, который пытался скрыться от наблюдения.

Ранее в США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО.