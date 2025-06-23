Американский летчик рассказал о встрече с НЛО необычной формы

Бывший американский военный летчик рассказал о своей встрече в воздушном пространстве США с неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом сообщает британская газета Daily Express.

По словам ветерана эскадрильи Thunderbirds Райана Боденхаймера, инцидент произошел во время полета на истребителе F-15 над штатом Вайоминг. На высоте в девять тысяч метров пилот увидел загадочный прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров. У НЛО не было крыльев или двигателей, его края пульсировали белым светом. Затем объект развил скорость 740 километров в час, такую же, с какой летел истребитель.

Боденхаймер, имеющий две тысячи часов налета, уверенно заявил, что НЛО не был самолетом или беспилотным летательным аппаратом. Объект, имеющий такую прямоугольную форму, аэродинамически просто не сможет летать.

Пилот подчеркнул, что многие коллеги избегают рассказывать о встречах с НЛО из-за боязни насмешек, хотя в последнее время отношение к этому изменилось.

16 июня сообщалось, что в небе над Колумбией на видео сняли НЛО.

Ранее в США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО.