На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский летчик рассказал о встрече с НЛО необычной формы

Daily Express: американский летчик встретил НЛО прямоугольной формы
close
Depositphotos

Бывший американский военный летчик рассказал о своей встрече в воздушном пространстве США с неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом сообщает британская газета Daily Express.

По словам ветерана эскадрильи Thunderbirds Райана Боденхаймера, инцидент произошел во время полета на истребителе F-15 над штатом Вайоминг. На высоте в девять тысяч метров пилот увидел загадочный прямоугольный объект размером примерно девять на 15 метров. У НЛО не было крыльев или двигателей, его края пульсировали белым светом. Затем объект развил скорость 740 километров в час, такую же, с какой летел истребитель.

Боденхаймер, имеющий две тысячи часов налета, уверенно заявил, что НЛО не был самолетом или беспилотным летательным аппаратом. Объект, имеющий такую прямоугольную форму, аэродинамически просто не сможет летать.

Пилот подчеркнул, что многие коллеги избегают рассказывать о встречах с НЛО из-за боязни насмешек, хотя в последнее время отношение к этому изменилось.

16 июня сообщалось, что в небе над Колумбией на видео сняли НЛО.

Ранее в США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами