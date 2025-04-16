Россияне рассказали о даче своей мечты

Почти треть опрошенных россиян (31,6%) поедут на дачу в майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой платформой Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

48,4% респондентов отметили, что любят дачу за возможность отдохнуть в тишине. 38,1% полагают, что дача — это место, где можно собраться с друзьями. 34,2% заявили, что им нравится возделывать сад или огород.

Россияне поделились, какой видят дачу мечты. 66,5% сказали, что на даче должны непременно расти плодовые деревья. На втором месте оказался мангал — 58,7% считают его неизменным атрибутом загородного отдыха. 55,5% хотели бы непременно видеть на участке цветы и ландшафтные растения, 43,9% — газон, 42,6% — огород, а 36,8% — лес.

При этом главным критерием хорошей дачи для большинства опрошенных (69%) является добротный дом. Далее следуют такие параметры, как удобная, близкая дорога (34,2%), экологически чистый район (34%) и хорошие соседи (27,7%). Большой участок и наличие интересных мест рядом отметили 25,8% и 21,9% респондентов соответственно.

В опросе приняли участие более двух тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что в России подорожали квартиры.