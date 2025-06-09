В России ввели новые правила по установке заборов на дачах

В РФ с 9 июня вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность установки сплошных заборов между дачными участками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По новым правилам, между территориями можно устанавливать забор не выше 1,5 метров, выполненный из прозрачной сетки-рабицы или деревянного штакетника с просветами. Кроме того, разрешено использование живых изгородей высотой до 180 сантиметров.

Принятая мера связана с большим количеством конфликтов между соседями из-за нарушения вентиляции и освещенности участков.

«Если их [соседей] устраивает глухой забор между их участками, они должны это оформить в письменном соглашении и отнести в поселковую администрацию либо в администрацию своего СНТ», — объяснил адвокат Вадим Багатурия.

В случае отсутствия согласия между соседями для изменения границ и сноса ограждения необходимо вызвать кадастрового инженера. Отказ дачника от сноса сплошного забора карается штрафом в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

До этого зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала «Газете.Ru», что на дачах разрешено устанавливать ульи, но не ближе чем в трех метрах от участка соседей.

Ранее дачникам назвали самые частые причины пожара на участке.