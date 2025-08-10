На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер крупнейший акционер группы «Самолет»

Крупнейший акционер группы «Самолет» Михаил Кенин умер на 57-м году жизни
samoletgroup.ru

Крупнейший акционер группы «Самолет» Михаил Кенин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин», — говорится в сообщении.

В «Самолете» выразили соболезнования семье и близким бизнесмена.

В пресс-релизе подчеркивается, что Кенин был одаренным природными талантами человеком, а также отличным организатором и личностью с большой буквы.

Кроме того, компания отметила готовность предпринимателя идти на риски и принимать трудные решения.

Михаил Кенин родился 1 сентября 1968 года. Он окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). Заметную роль в российском девелопменте предприниматель начал играть в 2007 году.

«Самолет» Кенин создал в 2012 году вместе с Игорем Евтушевским.

Ранее умер народный артист Иван Краско.

