Умер крупнейший акционер группы «Самолет»

Крупнейший акционер группы «Самолет» Михаил Кенин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин», — говорится в сообщении.
В «Самолете» выразили соболезнования семье и близким бизнесмена.
В пресс-релизе подчеркивается, что Кенин был одаренным природными талантами человеком, а также отличным организатором и личностью с большой буквы.
Кроме того, компания отметила готовность предпринимателя идти на риски и принимать трудные решения.
Михаил Кенин родился 1 сентября 1968 года. Он окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). Заметную роль в российском девелопменте предприниматель начал играть в 2007 году.
«Самолет» Кенин создал в 2012 году вместе с Игорем Евтушевским.
