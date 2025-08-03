Американец вызвал полицию, обнаружив в своей ванной 1,5-метрового питона соседа

Житель штата Нью-Гэмпшир в США обнаружил в своем ванной комнате соседского питона. Об этом сообщил американский еженедельный журнал People.

По данным издания, мужчина зашел в туалет и увидел на унитазе полутораметровую змею. Он испугался и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли питона из дома.

Выяснилось, что змея принадлежит соседу американца. Однако хозяин рептилии так и не смог ответить, как ей удалось сбежать, и каким образом змея забралась в чужую квартиру.

В People добавили, что королевских питонов нередко содержат в качестве питомцев. Эти змеи не считаются ядовитыми, однако при укусе может потребоваться помощь врачей, чтобы избежать инфекции.

До этого эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал россиянам, как себя вести при встрече со змеей. Он призвал тех, кто собирается на природу, надеть высокую обувь. Кроме того, необходимо смотреть по сторонам и под ноги. Эксперт отметил, что змея не будет нападать первой, однако у нее может быть автоматическая реакция, если вы на нее, например, наступите.

При встрече со змеей следует проявлять спокойствие и отойти на безопасное расстояние. Нельзя к ней приближаться и тем более трогать.

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