Пьяный россиянин избил соседку за отказ купить у него ягоды

В Курской области мужчина избил соседку за отказ купить у него ягоды
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Курской области отделался штрафом за избиение соседки, которая отказалась купить у него ягоды и одолжить 100 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в начале июня в поселке Возы. Пьяный местный житель пришел в гости к соседке и предложил женщине купить у него ягоды, а также попросил в долг 100 рублей.

Получив отказ, 57-летний мужчина схватил потерпевшую за руку, повалил на землю и стал душить. Женщине удалось спастись, приговором мирового суда нападавшему назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Соседка простила нападавшего.

До этого в Ленобласти мужчина избил соседа по даче за замечание о шуме. Инцидент произошел в СНТ «Большие пороги». 69-летний мужчина сделал замечание соседу из-за шума и попросил соблюдать тишину в ночное время. Между дачниками возникла ссора, шумный сосед набросился на пожилого мужчину с кулаками. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, носа и ребер. Пенсионер написал заявление в полицию, ведется расследование.

Ранее петербуржец избил 80-летнего пенсионера шпателем из-за спора о лифте.

