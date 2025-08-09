Стали известны подробности задержания радикалов, вербовавших мигрантов в Москве

В Узбекистане задержали двоих из девяти радикалов из раскрытой в Москве ячейки

Двое из девяти участников террористической ячейки, вобравшей мигрантов в Москве, были задержаны в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.

» <...> на территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана - два участника международной террористической организации», — говорится в сообщении.

8 августа сотрудники ФСБ при сотрудничестве СГБ Узбекистана и Следственного комитета РФ (СК) задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации координировали идеологи МТО из Евросоюза.

Позднее ФСБ обнародовала видео задержания радикалов. На кадрах видно, как оперативники взламывают дверь квартиры, внутри которой обнаружена атрибутика и литература, средства связи. Судя по кадрам, еще несколько человек были задержаны на улице.

Ранее в Совбезе рассказали о вербовке мигрантов иностранными спецслужбами для диверсий против РФ.