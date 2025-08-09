«Не превращая в пытку»: в Госдуме предложили найти альтернативу домашним заданиям

Депутат Милонов: нужно обратиться к родителям с вопросом об отмене домашних заданий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность отмены домашних заданий в школах из-за перегруженности российских учеников. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что необходимо найти альтернативу.

«Моя позиция, наверное, находится где-то посередине, поскольку тот объем домашнего задания, о котором говорит Вячеслав Викторович [Володин], он выходит за рамки разумной нагрузки детей вне школы. У школьников не остается времени на отдых и восстановление сил, на занятия в секциях и кружках», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что нынешний объем домашних заданий, на которые тратят время ученики, сопоставим со временем, которое ребенок проводит в школе.

«Вместе с тем, полный отказ от домашнего задания должен быть тщательно взвешен. Решение по этому вопросу должно стать результатом обсуждения как родительского сообщества и органов госвласти, так и, конечно, специалистов — педагогов. Я уверен, что можно найти ту приемлемую форму, при которой можно было бы сохранять некий образовательный драйв вне стен школы, но не превращая учебу в пытку для наших детей», — сказал он.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство депутатов считают, что школьники перегружены – они проводят за учебой по 8-10 часов в день. Кроме того, школьники пользуются ИИ для решения задач, что, по словам Володина, превращает в «пустую трату времени» этот процесс.

