Отец-одиночка победил рак и выиграл £1млн в лотерею

Metro: победивший рак отец-одиночка из Англии выиграл £1млн в лотерею
В Англии отец-одиночка победил рак и выиграл £1 млн в лотерею, пишет Metro.

Долгое время Пол Харви, 51-летний отец-одиночка из Норфолка, жил в напряжении, стараясь быть опорой для своих детей, несмотря на собственное плохое здоровье и финансовые трудности. Выигрыш, по его словам, изменил все.

«Это не просто деньги. Это шанс начать новую главу, построить стабильную и счастливую жизнь для нас троих», — говорит он.

Пол узнал о своей удаче лишь через неделю после розыгрыша. Сначала он проверил билет и увидел, что выиграл всего £5. Только спустя несколько дней, получив неожиданное письмо от Национальной лотереи, он начал подозревать, что произошло нечто большее. Сначала он подумал, что это мошенничество, но, сверив номера и контактные данные, понял: он действительно стал миллионером.

Для семьи Харви приз — это не просто богатство, а возможность осуществить мечты, о которых они раньше не могли позволить себе мечтать. Впервые в жизни они планируют семейный отпуск за границей — в Греции. Пол, проживший 12 лет на Кипре, свободно говорит по-гречески и мечтает похвастаться перед детьми.

«Я хочу показать им море, культуру, вкус еды. И, конечно, пообщаться на греческом языке», — поделился планами счастливчик.

Помимо отпуска, Пол хочет купить своей дочери подержанный автомобиль, чтобы она могла начать учиться водить.

Ранее мужчина купил сразу два выигрышных лотерейных билета и разбогател на $2 млн.

