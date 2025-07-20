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Мужчина купил сразу два выигрышных лотерейных билета и разбогател на $2 млн

Американец стал миллионером дважды, купив два лотерейных билета за один тираж
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Powerball

Американец выиграл $2 млн, случайно купив два лотерейных билета на один и тот же тираж, сообщает ABC News.

Пол Коркоран из города Финчбург, штат Массачусетс, участвовал в розыгрыше лотереи Powerball 9 июля и изначально приобрел один билет, но, ошибочно подумав, что последний тираж уже прошел, купил еще один билет на тот же розыгрыш.

Оказалось, что оба билета выиграли по $1 млн, так как совпали все пять белых шаров игры. Уже 11 июля Коркоран получил выигрыш в офисе лотереи штата Массачусетс в Дорчестере. Пол пока не решил, как потратит деньги, но признался, что победа обрадовала его.

Известно, первый билет был куплен в супермаркете в Финчбурге, а второй — на заправке в Леоминстере. За продажу выигрышных билетов обе торговых точки получили по $10 тыс. в качестве бонуса.

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