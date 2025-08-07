На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России пройдет спортивный турнир для курьеров и водителей

Стартовал новый сезон проекта «Сборная партнеров Яндекса»
Пресс-служба сервисов доставки Яндекса

В этом году Яндекс вновь проведет серию региональных спортивных турниров в городах России и большой суперфинал в Сочи для курьеров, водителей и работников дарксторов в рамках проекта «Сборная партнеров Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба сервисов доставки компании.

В Яндексе уточнили, что инициатива реализуется четвертый раз подряд и направлена на заботу о партнерах. В рамках нее уже месяц в 12 городах России, включая Челябинск, Тюмень, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи и Москву, проходят регулярные бесплатные тренировки по футболу и волейболу, а ближе к осени начнутся соревнования.

Занятия, как подчеркнули в компании, проводят профессиональные тренеры. В ближайшее время появятся дополнительные активности в еще нескольких видах спорта.

После победители региональных турниров отправятся на большой суперфинал. Он, как рассказали в компании, пройдет в Сочи.

Ранее сообщалось, что в прошлом году проект охватил 10 городов, в нем приняли участие более 13 тыс. человек.

