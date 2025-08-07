На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Только две попытки»: в СПЧ предложили сделать экзамен для детей мигрантов жестче

Член СПЧ Кабанов: мигрантам нужно дать только один шанс на пересдачу экзамена
Илья Питалев/РИА Новости

В России необходимо ужесточить правила зачисления детей мигрантов в школы, сократив количество попыток сдать экзамен по русскому языку, считает член СПЧ при президенте, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В случае провала у них должен быть на это только один шанс, если же вторая попытка также не увенчается успехом, то такие дети должны покинуть страну, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Так эксперт прокомментировал разработанный в Госдуме законопроект о введении платного школьного образования для детей мигрантов, а также сокращении попыток сдать вступительный экзамен по русскому языку до трех. По мнению Кабанова, шансов на пересдачу должно быть еще меньше.

«Я не думаю, что три попытки — это правильно. Надо дать возможность сдавать максимум два раза. Два раза не сдал экзамен — всё, возвращаешься к себе на родину. Почему так? Потому что у нас дети не могут находиться, согласно Конституции, без образования. Если они не ходят в школу, значит, родители совершают правонарушение, то бишь они некачественно воспитывают своих детей. Это административное правонарушение».

Кабанов предложил после неуспешной сдачи экзаменов выносить постановление об административном правонарушении, которое будет являться основанием для депортации семьи из России.

При этом саму идею введения платного образования с 1 по 11 классы он не одобрил, подчеркнув, что она заранее обречена на провал, так как по Конституции РФ все перед законом равны — не должно допускаться нарушения прав людей по национальному, религиозному и другим признакам.

Напомним, речь идет о законопроекте, о внесении которого на рассмотрение парламентариев сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Документ предполагает, что дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса, а количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.

До этого Нилов объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, мигрантам не следует везти в Россию своих детей, особенно если у них нет средств платить за их обучение. Он заявил, что в первую очередь власти должны заботиться о благополучии российских детей, действуя в их интересах, а присутствие не знающих русский язык иностранных детей в классах снижает общий уровень образования для остальных учащихся.

Ранее в Госдуме предложили сократить места в вузах для иностранцев в пользу россиян.

