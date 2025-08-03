Археологи нашли «Землю белого ягуара»

Команда археологов обнаружила в окрестностях Кампече в Мексике руины крепости Сак-Бахлан, известной как «Земля белого ягуара», которая считалась последним оплотом индейцев майя. Об этом говорится на сайте мексиканского правительства.

Отмечается, что голландский археолог Ян де Вос еще в 1999 году пытался найти крепость в джунглях Юкатана при помощи современного оборудования, однако безуспешно. Спустя четверть века команда специалистов из США, Японии и Мексики продолжила поиски. Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута с учетом рельефа местности, водоемов, растительности и среднего груза, который способен переносить человек.

В результате аэрофотосъемки была обнаружена зона, соответствующая описаниям руин города майя. По словам руководителя раскопок Люка Олда-Томаса из Университета Северной Аризоны, в окрестностях Кампече было найдено почти 6700 древних построек, скрытых в тени лиан.

До этого итальянские археологи нашли под Великим Сфинксом в Гизе уникальную систему подземных сооружений, уходящих в глубину до 1200 метров. Исследователи предположили, что обнаруженная структура могла быть входом в ранее неизвестную подземную зону — туннель или погребение. Глубже могут находиться камеры или другие объекты с сухим содержимым.

Ранее был расшифрован древний шумерский миф о плененном боге и умной лисе.