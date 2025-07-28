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Рядом с Великим Сфинксом Гизы нашли подземную аномалию

ArchaePros: под Великим Сфинксом в Гизе выявили аномальные подземные пустоты
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Файед Эль-Гезири/РИА «Новости»

Итальянские археологи нашли под Великим Сфинксом в Гизе уникальную систему подземных сооружений, уходящих в глубину до 1200 метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Prospection (ArchaePros).

С помощью георадара и электротомографии ученые зафиксировали рядом с пирамидами Гизы L-образную структуру длиной около десяти метров на глубине примерно двух метров. Она, по их мнению, может быть засыпанным коридором. Еще глубже — на уровне от пяти до десяти метров — приборы зарегистрировали другую аномальную область с высоким электрическим сопротивлением, что указывает на наличие пустоты или помещения.

Авторы работы предполагают, что обнаруженная структура могла быть входом в ранее неизвестную подземную зону — туннель или погребение. В западной части кладбища такие объекты прежде не находили: на поверхности нет никаких построек, которые могли бы на них указывать.

Подобные аномальные подземные пустоты уже выявлялись в районе Великой пирамиды — в том числе благодаря мюонной томографии, которую применяли в рамках проекта ScanPyramids. Тогда изучались внутренние полости пирамид, но не основание Сфинкса.

По словам специалистов, четкие очертания верхней структуры говорят о ее искусственном происхождении. Глубже могут находиться камеры или другие объекты с сухим содержимым. Археологи планируют продолжить исследования, не нарушая целостность памятника.

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