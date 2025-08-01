У туриста остановилось сердце после процедуры по пересадке волос в Турции

Медикам не удалось спасти британца, который приехал в клинику в Турции для пересадки волос. Об этом сообщает The Daily Mail.
Инцидент произошел в стамбульской клинике CINIK. Иностранцу сделали все необходимые манипуляции, и спустя непродолжительное время его самочувствие ухудшилось. Его доставили в ближайшую больницу, но спасти не смогли.
По факту произошедшего местные власти начали расследование. Сотрудники правоохранительных органов допросили хирурга, анестезиолога и другой персонал, который принимал участие в процедурах.
По данным издания, Турция стала самой популярной страной у желающих пересадить волосы, она занимает почти 60% мирового рынка в этом направлении. Ежегодно более миллиона человек приезжают в страну для таких процедур.
Однако подобные вмешательства грозят серьезными последствиями. По словам трихолога Айгуль Ибатуллиной, у человека может проявиться индивидуальная реакция, так как у некоторых людей иммунитет дает «сильный ответ» даже на самые незначительные операции.
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