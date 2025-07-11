Россиянам рассказали, кому подойдет трансплантация бровей

Трансплантация бровей, в ходе которой волосяные фолликулы пересаживаются из донорской зоны (обычно затылочной части головы) в область бровей, подойдет тем, кто столкнулся с потерей волос из-за чрезмерной депиляции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, ее можно сделать тем, у кого есть шрамы и травмы в области бровей или дерматологические болезни, приводящие к выпадению волос. Она подойдет и желающим изменить форму или густоту бровей для улучшения внешнего вида. К преимуществам процедуры эксперты отнесли естественный результат, долговечность и минимальный период восстановления.

«Перед процедурой необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы оценить состояние кожи и волос, а также исключить противопоказания. После трансплантации важно соблюдать рекомендации по уходу, чтобы обеспечить успешное приживление фолликулов», — добавили в сообщении.

Пластический хирург, руководитель центра трансплантации волос Института пластической хирургии и косметологии Александр Гончаров до этого рассказал «Газете.Ru», что пересадка волос с затылка на брови – одна из самых востребованных эстетических процедур последних лет. Однако волосы после этого требуют особого ухода, в том числе стрижки и укладки, потому что вырастают длинными.

Ранее хирург рассказал о бескровной пересадке волос специальной ручкой.