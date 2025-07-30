Япония эвакуирует население из-за цунами после землетрясения в Тихом океане

Власти Японии эвакуируют население прибрежных районов из-за надвигающегося цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что больше миллиона человек в десятках городов покинули свои дома и направились вглубь страны. Кроме того, из-за стихии множество китов выбросило на берег.

До этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, так как защищен Авачинской губой.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ране подтопленный Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета.