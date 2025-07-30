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Подтопленный Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета

Обстановку в Северо-Курильске после обрушения трех волн цунами сняли с дрона
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Обстановку в Северо-Курильске, на который после сильных подземных толчков обрушились три волны цунами, сняли с дрона. Соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Северо-Курильск с дрона», — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть подтопленную прибрежную зону.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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