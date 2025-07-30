Санкт-Петербургу спрогнозировали новый температурный рекорд

В Санкт-Петербурге в ближайшее время сохранится жаркая погода. Более того, есть вероятность, что будет установлен новый температурный рекорд, так как столбики термометров сегодня перешагнут за отметку в +32 градуса, рассказал RT главный синоптик города Александр Колесов.

«Рекорд, который был зафиксирован ранее, составляет 32,1 °С, а сегодня прогноз — выше 32 °С. Теоретически рекорд может быть», — отметил специалист.

В целом, по его словам, жаркая погода в Петербурге сохранится как минимум до конца этой недели. Завтра и послезавтра возможны кратковременные дожди, но при этом температура воздуха будет держаться на отметке в +30 градусов.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов. Так, в Северо-Западном федеральном округе температура достигнет +29–33°C (выше нормы на 7–8 градусов). Жара затронет Мурманскую, Псковскую, Архангельскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Карелию и Ненецкий автономный округ. Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Ранее москвичам спрогнозировали дождливое начало выходных.