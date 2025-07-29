Москвичам спрогнозировали дождливое начало выходных

В столичном регионе жара продержится до конца рабочей недели, в выходные погода изменится – температура воздуха немного снизится, вернутся дожди. В большей степени это затронет Подмосковье, а самой Москве температура не упадет ниже +25 градусов, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Погоду до конца июля в столичном регионе формирует область повышенного атмосферного давления, на фоне чего днем сохраняется переменная облачность. Днем во вторник и среду воздух прогреется до +28…+29 градусов. Самой теплой на этой неделе станет ночь 31 июля – прогнозируется +18…+19 градусов, а в четверг температура воздуха поднимется до +29…+31 градуса.

В целом такой температурный режим соответствует климатической норме конца июля, поэтому аномальной такую погоду назвать нельзя, отметила синоптик. К концу недели она пообещала смену погоды, не исключив, что кратковременные дожди могут начаться уже в пятницу. Температура воздуха при этом останется на уровне +26…+31 градусв.

«А вот уже второго числа, в субботу, у нас ожидаются более интенсивные дожди и понижение температуры. Точнее сказать, жара спадет, потому что максимальная температура днем в Московской области будет уже в пределах +22…+27 градусов. Для Москвы в субботу, скорее всего, температура будет в пределах +25…+27 градусов», — отметила Позднякова.

В воскресенье, по ее словам, осадки, вероятнее всего, завершатся, но вернуться дожди могут в столичный регион на будущей неделе. Пока нет точного прогноза, на сколько дней задержится ненастная погода, но в целом прогнозируется, что в августе осадков будет намного меньше, чем в июле, заключила синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что эта рабочая неделя станет самой жаркой не только за это лето, но и за весь 2025 год. По его словам, температура воздуха превышает норму на 3–4 градуса, и подобная жара характерна больше для южных субъектов РФ, чем для Московского региона. Вильфанд добавил, что в течение недели температура днем будет колебаться от +28°C до +31°C, а ночью — около +15°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.