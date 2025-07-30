В нескольких округах России ожидается аномальная жара

Аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура достигнет +29–33 °C (выше нормы на 7-8 градусов). Жара затронет Мурманскую, Псковскую, Архангельскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Карелию и Ненецкий автономный округ.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31 °C.

В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40 °C, в Калмыкии — до +42 °C.

«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до +38 °C», — сказал Вильфанд.

На Северном Кавказе в Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии температура достигнет +36–38 °C, что на 7–8 градусов выше нормы.

Жаркая погода также придет и на Дальний Восток. С 31 июля по 2 августа в Чукотском автономном округе температура поднимется до +26–27 °C, на Сахалине — до +29 °C, в Якутии — до +31 °C, в Хабаровском крае — до +32 °C.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе жара продержится до конца рабочей недели, в выходные погода изменится — температура воздуха немного снизится, вернутся дожди. В большей степени это затронет Подмосковье, а самой Москве температура не упадет ниже +25 °C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.