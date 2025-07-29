В Забайкалье на двух подростков, поджегших лес, завели дело о теракте

В Забайкалье возбуждено дело о теракте в отношении подростков, поджегших лес

Уголовное дело о теракте возбуждено в Забайкальском крае в отношении двух подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Двух 16-летний подросток подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в июне 2025 года один из подростков вступил в переписку с неустановленным лицом, предположительно находящимся на территории Украины, которое склонило несовершеннолетнего к поджогу лесного массива за обещанное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

Утверждается, что несовершеннолетние подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка Читинского округа. Их действия привели к крупному лесному пожару, ущерб от которого оценивается в размере более 300 млн рублей. Подозреваемые заключены под стражу.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с министерством внутренних дел задержали в Краснодарском крае двух российских граждан и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Подозреваемые планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию куратора из Киева, с которым они связались через Telegram.

Ранее несовершеннолетний житель Кузбасса планировал совершить теракт на территории военкомата.