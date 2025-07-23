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Опубликованы кадры задержания готовившего теракт на Кубани исламиста

ФСБ показала кадры задержания исламиста, планировавшего теракт на Кубани
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УФСБ России по Краснодарскому краю обнародовала кадры задержания гражданина одной из стран Центральной Африки, подозреваемого в подготовке террористической атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный, по заданию международной террористической организации, изготовил зажигательные смеси, аналогичные коктейлям Молотова, и собирался поджечь здание общежития на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий региона. По информации ФСБ, после совершения теракта мужчина планировал уехать в Афганистан и присоединиться к одной из радикальных группировок. Видео преступления он планировал разместить в Интернете для устрашения граждан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: подготовка теракта, участие в деятельности террористической организации и иные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Его заключили под стражу.

В конце мая Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Краснодарского края за призывы в интернете к совершению террористических актов. Уточняется, что осужденные записали и выложили в Сеть видеоролик с призывами взорвать аэропорты и поезда.

Ранее в Краснодаре арестовали подростков за поджог релейного шкафа.

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