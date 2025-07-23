Синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней

Возвращение ливней в столичный регион на этой неделе маловероятно – даже если сильные дожди все-таки пройдут, то они будут локальными. На несколько дней прогнозируется сухая погода, однако продержится она недолго, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В данный момент отмечается, что интенсивность осадков в Москве идет по нисходящей. Поэтому если в ближайшие дни ливни все-таки пройдут, то они будут очень локальны – максимум соответствующие данные покажут одна-две реперные станции, считает синоптик. По его словам, 24 июля вероятность дождей минимальна, в пятницу также ожидается ясный, солнечный день.

Однако к вечеру субботы к столичному региону приблизится фронтальный раздел с запада и юго-запада, что приведет к возобновлению дождей, предупредил Шувалов.

«Насчёт потопа [в субботу] говорить рано, но осадки опять будут. В воскресенье тоже на отсутствие осадков рассчитывать уже не приходится», – отметил синоптик.

Что касается температуры воздуха, то сегодня и завтра в столице ожидается порядка +25 градусов, в пятницу и субботу до +28 градусов.

«То есть погода даст нам полтора-два дня на то, чтобы обсохнуть», – заключил Шувалов.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что 4-5 августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков. Температура воздуха при этом будет составлять +23–28°C.

Ранее синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири.