На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней

Синоптик Шувалов: в Москве к вечеру субботы возобновятся дожди
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Возвращение ливней в столичный регион на этой неделе маловероятно – даже если сильные дожди все-таки пройдут, то они будут локальными. На несколько дней прогнозируется сухая погода, однако продержится она недолго, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В данный момент отмечается, что интенсивность осадков в Москве идет по нисходящей. Поэтому если в ближайшие дни ливни все-таки пройдут, то они будут очень локальны – максимум соответствующие данные покажут одна-две реперные станции, считает синоптик. По его словам, 24 июля вероятность дождей минимальна, в пятницу также ожидается ясный, солнечный день.

Однако к вечеру субботы к столичному региону приблизится фронтальный раздел с запада и юго-запада, что приведет к возобновлению дождей, предупредил Шувалов.

«Насчёт потопа [в субботу] говорить рано, но осадки опять будут. В воскресенье тоже на отсутствие осадков рассчитывать уже не приходится», – отметил синоптик.

Что касается температуры воздуха, то сегодня и завтра в столице ожидается порядка +25 градусов, в пятницу и субботу до +28 градусов.

«То есть погода даст нам полтора-два дня на то, чтобы обсохнуть», – заключил Шувалов.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что 4-5 августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков. Температура воздуха при этом будет составлять +23–28°C.

Ранее синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами