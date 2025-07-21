Существуют ли на самом деле тарелочницы? А тарелочники?

Впервые встретилась с человеком, выпили кофе. На мое предложение заплатить за себя самой мужчина полушутя ответил: «В следующий раз угощаешь ты, тарелочница». А я задумалась: а вдруг он не пошутил?

В начале июля ВЦИОМ опубликовал опрос «Экономика романтических свиданий» об отношении мужчин и женщин. На вопрос, являются ли нормой «свидания ради ужина», 44% респондентов ответили утвердительно, а еще 44% осудили такое времяпрепровождение. «Вам когда-нибудь приходилось быть на свидании в кафе или ресторане с женщиной, которая, как оказалось, не была заинтересована в романтических отношениях с вами, но согласилась на встречу, потому что вы могли предложить ей ужин или обед за ваш счет?» — спросил у респондентов ВЦИОМ. Ни много ни мало 28% мужчин ответили, что да, женщины ходили с ними на свидание ради ужина, именно их в интернете и медиа именуют «тарелочницами».

Возникает резонный вопрос: а с чего они взяли, что женщины проводили с ними время в ресторане, руководствуясь только меркантильными интересами? И что же тогда дает основание 69% мужчин из этого же опроса утверждать, что с ними такого не случалось? Возможно, в случае первых, свидание в ресторане расценивается ими как инвестиция, которая должна принести быстрые «дивиденды», желательно в тот же вечер. В то время как женщина относится к такой встрече как к приятному началу знакомства. И именно трапеза в ресторане — отличная возможность узнать человека поближе, наверное, поэтому 90% женщин ответили, что они так не поступали.

«Стабильности нет», — жаловался один из героев советского фильма «Москва слезам не верит», и это в далекие 1970-е. Что уж говорить про сегодня, когда не то, что стабильности, а даже уверенность в завтрашнем дне не всегда присутствует. Единственное, что сейчас стабильно, — то, что некоторые мужчины взяли уверенный курс на равноправие и усердно выискивают в своих близких и не очень визави меркантильных «тарелочниц», готовых провести с ними время в ресторане только чтобы вкусно поесть за их счет. В приложениях для знакомств нередко пишут: «Тарелочницы, мимо!» Поэтому 23-26% зумеров и младших миллениалов предлагает делить счет пополам: так, дескать, отсеиваются те, кому интересен не ваш внутренний мир, а бесплатное чревоугодие. Но когда именно женщину начинают клеймить термином «тарелочница»? Возможно, тогда, когда она не оправдала надежды своего визави на более близкое продолжение вечера? Справедливости ради, 68% опрошенных россиян считают, что на свиданиях должен платить мужчина, из них 74% мужчин и 62% женщин.

Вызывает удивление также и то, что употребление термина «тарелочница» распространено только в женском роде, хотя никто не отменял и маскулятив этого существительного. В моей жизни были мужчины, которые не то что были не против, если за них заплатили бы женщины, а очень даже напрашивались именно на такой поворот событий в ресторане. Для меня это означало, что продолжения общения не будет. Не потому, что я не могла «потянуть» счет, просто чаще всего за подобным ужином мне рассказывали про роль женщины в семье: убирать, готовить, стирать, воспитывать, ублажать, не мешать, развлекать и понимать. А когда приносили счет, оказывалось, что нужно было быть еще и львицей, способной накормить свой прайд.

Ну и давайте вспомним про обычных бытовых тарелочников. Несколько подруг жалуются на своих мужчин, с которыми они состоят в отношениях, но пока что не живут вместе под одной крышей. Их любимые, приходя в гости, опустошают холодильники, которые были наполнены отнюдь не мужчиной. Один из них возмутился, что женщина часто кормит его блюдами из птицы, и затребовал говядину. В таких случаях вспоминается фраза великой Фаины Георгиевны Раневской: «Звонок не работает, как придете, стучите ногами. — Почему ногами? — Но вы же не с пустыми руками собираетесь приходить!» Такое поведение мужчин вызывает у женщин закономерный вопрос: «Что будет, когда я уйду в декрет и какое-то время не смогу зарабатывать самостоятельно?» Действительно, а что будет?

Не раз была свидетелем грустных сцен на кассах магазина. Как-то раз пара средних лет выгружала передо мной продукты из тележки. Мужчина с апломбом выкладывал на ленту балык, деликатесную рыбу, банку красной икры, сладости и даже бутылочку горячительного. Когда подошло время оплатить покупки, оказалось, что он забыл банковскую карту дома. И, делано закатив глаза, попросил спутницу все оплатить. На лице женщины читалась жуткая обида.

А вот случай, который рассказала подруга, и снова про ресторан. Одна девушка была на свидании с понравившимся парнем из дейтингового приложения. В пиццерию он пришел со своим ребенком и очень бодро начал заказывать буквально все. Аппетит у ее нового знакомого и его отпрыска был отменный. Через какое-то время малышу «приспичило», а из туалетной комнаты ни папа, ни сын уже не вернулись, по-тихому выйдя из заведения и предоставив ей возможность оплатить этот «прекрасный» ужин самой.

Нередки случаи, когда мужчина, пытаясь произвести впечатление на женщину, приглашает ее в ресторан, который заведомо ему не по карману, предоставляя девушке выбор блюд по меню, на ее вкус, что может привести к некоторым не очень приятным казусам, если мужчина готов был оплатить ужин, конечно.

Если позволите, дам вам несколько советов, как можно заранее просчитать бюджет и не выйти за его рамки . Обсудите до встречи, кто будет оплачивать трапезу. Возможно, это поможет вам сэкономить не только бюджет, но и время — в случае несостоявшегося свидания. Выбирайте мероприятия с фиксированной стоимостью: в современном мире существуют гастроужины, сеты и винные вечера. Так вы не выйдете за рамки бюджета и будете сразу готовы к сумме в чеке, если предстоит постоплата, или вовсе не будете об этом беспокоиться, если на ужине предусмотрена предоплата.

Никого не осуждаю, и, если честно, понимаю обе стороны таких ситуаций: и тех женщин, которые ищут в мужчинах сильное плечо. И мужчин, которые хотят чтобы их любили «за просто так», открою секрет — мы все этого хотим и очень в этом нуждаемся независимо от гендера.

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