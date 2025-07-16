Роддом вместо 11-го класса: почему эта мера не поднимет демографию

Лето — время привычного информационного затишья: все по отпускам да по каникулам. Но хорошо, что есть Общественная палата: ее члены из года в год поставляют нам по-настоящему жаркие новости, которые можно смаковать еще ой как долго. На днях председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой, всколыхнувшей наши умы.

Удивительным образом инициатива эта касается вовсе не той сферы деятельности, в которой господин Рыбальченко выступает экспертом. Нет, речь идет о многострадальном образовании. Сергей Игоревич предлагает сократить продолжительность школьного обучения, вернувшись к советским цифрам — восемь лет для основного общего и десять лет на освоение среднего общего звена.

Где же истоки этого предложения, в чем, так сказать, усмотрел предполагаемую выгоду знаток российской демографии? Все просто: чем дольше человек учится, тем в более долгий ящик он откладывает создание семьи и рождение детей. Логика, по мнению господина Рыбальченко, железная: быстрее «отстреляешься» в школе — быстрее «отстреляешься» в роддоме. И чтобы не затягивать с этим вопросом, стоит поскорее завершить дела неважные (действительно, кому из нас нужно это образование?) в пользу дел важности наипервейшей.

С одной стороны, кто мы такие, чтобы спорить с этой логикой? Демографическая ситуация в стране действительно вызывает опасения. Несмотря на все меры, принимаемые властями, упрямая статистика твердит: рождаемость падает. И семейная ипотека что-то не слишком помогла, и материнский капитал не принес ожидаемых результатов, и активная пропаганда семейных ценностей не сдвинула цифры с мертвой точки.

С другой стороны, в поисках виновных в этой ситуации члены Общественной палаты смотрят, кажется, вообще не туда. Я искренне полагаю, что, сократив количество времени на школьное обучение и тем самым сократив время детства, приблизив взрослую жизнь, мы лишь невротизируем подрастающее поколение. И вот почему.

Нынешняя школьная программа, которая со следующего учебного года наконец-то будет единой, укладывается в строго определенное количество уроков.

Уже сейчас среднестатистический девятиклассник учится по 31 часу в неделю; старшая школа перешагивает за 33 часа. Только вдумайтесь, какая это колоссальная нагрузка! Интеллектуальный труд, как мы все понимаем, требует грандиозных затрат организма, и мы видим, чем уже сегодня оборачиваются для здоровья ребят эти затраты. Синдром хронической усталости, тики, депрессии, расстройство пищевого поведения — не набор пугалок из международного классификатора болезней, а список диагнозов, которыми пестрят карты современных школьников.

Давайте представим, что будет с нашими детьми, если существующую программу придется укладывать еще более плотно, не в 11, а в десять лет? И — главное — ответим на вопрос: будут ли состоятельны эти истощенные физически, умственно и психически люди как родители? Смогут ли они дать стране не только цифры, не только рост стрелочки на статистическом графике, но то самое будущее, которое за детьми? Кажется, нет.

Совершенно не зря человек проживает этапы своей жизни, затрачивая на них определенное количество времени. Мы не отдаем детей в школу с пяти лет, не пытаемся «поступить» ребенка в университет в условные 11–12; редкие исключения (вроде Алисы Тепляковой) лишь подтверждают правило. И пытаясь «откусить» у образования даже год, мы воруем у детей не только возможность научиться учиться, насладиться временем познания. Мы воруем у них возможности созреть, пройти все ступеньки взросления, набраться какого-никакого опыта, сформировать пускай и начальные, но собственные представления о жизни.

…И вот два таких неоперившихся вчерашних ребенка создают семью, чтобы уложиться в сроки и выдать желаемый демографический результат. Увы, но — по нашей любимой статистике — через пять лет «молочные» браки распадаются (каждый второй такой союз обречен); матери остаются наедине с детьми, тянут их на себе, всеми силами преодолевая материальное (посмотрите, сколько у нас должников-алиментщиков!) и нематериальное неблагополучие. Грустно и больно, товарищи.

Конечно, я не говорю о том, что более возрастные пары застрахованы от разводов.

Скорее речь о другом: чем спокойнее и естественнее мы взрослеем, поэтапно проходя все стадии от детства до зрелости, тем большую ответственность готовы на себя брать. И даже если случается развод, дети осознанных родителей защищены куда более надежно, чем дети вчерашних детей.

Увы, но сегодняшняя инициатива кажется мне не только нелепой, но и жестокой. По отношению к школьникам — и к стране, в которой они будут расти. Ведь, кажется, никого не волнует «качество» родителей; никто не готовит вчерашних учеников, не расставшихся с одной ролью, к роли новой — и очень непростой. Никто не заботиться о том, чтобы вырастить будущих мам и пап здоровыми, крепко стоящими на ногах и во всех смыслах дееспособными. Кажется, что важно лишь количество человекоединиц, которые будут поднимать демографическую статистику. Пускай ты не будешь достаточно образован, здоров и готов, неважно — рожай! Но кого? Снова кажется, что и это неважно.

Постойте, скажете вы, ведь в Советском Союзе люди учились восемь и десять лет — и все было в порядке. Да, все так, но существовавшая тогда школьная программа отлично укладывалась в это количество лет. Рожали, конечно, раньше, только вряд ли это можно всерьез назвать заслугой образовательной системы. Скорее, спасибо стоит сказать политике по обеспечению граждан жильем — каким-никаким, малогабаритным, но тем, в котором можно жить здесь и сейчас, без рассрочек и ипотек. А когда квартирный вопрос перестает заслонять остальные — тогда и о семье подумать можно.

Говорю же, не в ту сторону смотрите, товарищи члены Общественной палаты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.